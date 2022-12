Kurzmitteilungsdienst

Betroffen sind unter anderem Reporter der "New York Times", der "Washington Post" und von CNN. Sie alle hatten diese Woche darüber berichtet, dass Twitter ein Konto stillgelegt hat, auf dem mit Hilfe öffentlich verfügbarer Daten die Flüge von Elon Musks Privatjet nachverfolgt werden. Musk ist seit Kurzem Eigentümer von Twitter. Er warf den Journalisten in einem Tweet Doxxing vor - also die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die die Sicherheit seiner Familie gefährdet hätten.

Die "New York Times" bezeichnete die Kontensperrungen als fragwürdig und forderte weitere Erklärungen.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.