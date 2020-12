China lehnt eine Entschuldigung gegenüber Australien wegen einer auf Twitter verbreiteten Fotomontage ab.

Das vom Vize-Sprecher des chinesischen Außenministeriums veröffentlichte Bild soll einen australischen Soldaten in Afghanistan darstellen, der ein blutiges Messer in der Hand hält. Zu seinen Füßen ist ein Lamm und Kind zu sehen. Die chinesische Botschaft in Australien teilte nun mit, australische Politiker hätten den Tweet falsch verstanden und versuchten Nationalismus zu schüren. Australiens Premierminister Morrison hatte das Bild als "abstoßend" bezeichnet und Konsequenzen von Seiten der chinesischen Führung verlangt. Twitter lehnte es derweil ab, den Tweet zu löschen.



Anlass für die diplomatischen Spannungen sind Vorwürfe, dass australische Spezialeinheiten in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben. Der chinesische Tweet erfolgte inmitten der eskalierenden Handelsstreitigkeiten zwischen China und Australien.

