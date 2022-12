Sturm aufs Kapitol

6. Januar 2021: Anhänger von US-Präsident Donald Trump demonstrieren auf den Stufen vor dem US-Kapitol. (imago / Nordphoto / David Alonso)

Der Vorschlag ist eine von insgesamt elf Empfehlungen des Gremiums. Bei seiner letzten öffentlichen Anhörung am Montag hatte der Untersuchungsausschuss bereits eine strafrechtliche Verfolgung Trumps in vier Anklagepunkten empfohlen. In dem Bericht heißt es, Trump habe seine Anhänger nicht daran gehindert, den Kongresssitz zu stürmen.

Am 6. Januar 2021 sollte auf dem Kapitol Trumps Wahlniederlage gegen seinen Herausforderer Biden beglaubigt werden. Eine von dem republikanischen Politiker aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein. Während und nach dem Aufstand starben mindestens neun Menschen. In den vergangenen knapp 18 Monaten hatte der Ausschuss den Vorfall untersucht.

Mitarbeiterin des Weißen Haus von Trump-Umfeld unter Druck gesetzt

Eine frühere Mitarbeiterin des Weißen Hauses, Cassidy Hutchinson, hatte Trump mit ihrer Aussage im Untersuchungsausschuss belastet. Aus dem Abschlussbericht geht nun hervor, dass sie vor ihrer Anhörung nach eigenen Angaben vom Umfeld des damaligen Präsidenten unter Druck gesetzt wurde. Demnach sagte Hutchinson aus, ihr seien Jobs und finanzielle Unterstützung angeboten worden. Außerdem habe man sie gedrängt, ihre Rolle im Weißen Haus herunterzuspielen, sich loyal zu verhalten und sich öffentlich an möglichst wenig zu erinnern.

Dennoch erklärte Hutchinson in der Ausschussanhörung, dass Trump sich im Vorfeld des 6. Januar 2021 über drohende Gewalt im Klaren gewesen sei. Sie schilderte außerdem detailreich die Ereignisse an diesem Tag im Weißen Haus.

Trump wies die Vorwürfe zurück und beleidigte Hutchinson öffentlich.

