Die Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsauschusses zum Fall des Attentäters Anis Amri dürfen grundsätzlich alle verfügbaren Dokumente einsehen.

Dies entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe und gab damit den Oppositionspolitikern im Ausschuss recht. Sie hatten verlangt, dass das Gremium auch Dokumente des Kanzleramts, von Ministerien und des Parlamentarischen Kontrollgremiums einsehen darf. Dies hatten die Koalitions-Politiker im Ausschuss bei einer Abstimmung im März mit ihrer Stimmenmehrheit verhindert und unter anderem auf die Vertraulichkeit der Papiere verwiesen. Der Bundesgerichtshof bewertete dieses Vorgehen nun als widerrechtlich und ordnete eine neue Abstimmung an. Dabei reiche es aus, wenn mindestens ein Viertel der Ausschussmitglieder der Freigabe der Dokumente zustimme.



Der Obmann der FDP in dem Ausschuss, Strasser, begrüßte das Urteil. Es könne nicht Aufgabe der Opposition sein, sich jede Akte juristisch erstreiten zu müssen. Die Linken-Abgeordnete Renner meinte, es müsse Schluss damit sein, dass sich die Koalition mehr um das Image der Geheimdienste sorge als um eine Aufklärung des Anschlags.