Nach dem Brand an Bord eines russischen U-Boots mit 14 Toten will die Regierung in Moskau nicht alle Informationen zu dem Unglück öffentlich machen.

Der Kreml stellte klar, dass ein Teil der Erkenntnisse als Staatsgeheimnis eingestuft worden sei. Das russische Verteidigungsministerium hatte auch erst gestern, einen Tag nach dem Unglück, über den Vorfall informiert. Demnach starben 14 Besatzungsmitglieder bei einem Brand während einer Forschungsfahrt in tiefen Gewässern. Die Seeleute seien an giftigen Gasen erstickt. Ein Teil der Besatzung sei gerettet worden, hieß es weiter. Wieviele Menschen insgesamt sich an Bord befanden, ist unklar.