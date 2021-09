Im U-Boot-Streit mit Australien und den USA hat Frankreich Rückendeckung aus der Europäischen Union erhalten. Die Außenminister der anderen 26 EU-Staaten sicherten Paris ihre Solidarität zu, wie der Außenbeauftragte Borrell am Rande der UNO-Vollversammlung in New York erklärte. Der Unmut Frankreichs über das indopazifische Bündnis zwischen den USA, Großbritannien und Australien sei keine bilaterale Angelegenheit, sondern betreffe die gesamte EU.

Er bedauerte, dass die neue Allianz nicht dazu beitrage, die Zusammenarbeit mit den Europäern zu verstärken. Versöhnliche Töne kamen aus Washington: Ein US-Regierungsvertreter sagte, Präsident Biden wolle bei einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Macron über einen "Weg nach vorne" sprechen. Ein Berater Macrons bekräftigte dagegen, es gehe "nicht um Versöhnung, sondern um Klarstellung".



Den neuen indopazifische Sicherheitspakt hatte die australische Regierung mit den USA und Großbritannien vergangene Woche bekannt gegeben. Er sieht unter anderem vor, dass Australien mit Technologie der beiden Partner nuklear betriebene U-Boote baut. Wenig später kündigte die australische Regierung die Bestellung französischer Modelle im Volumen von 40 Milliarden Dollar auf.

"Irritierend und ernüchternd"

Bundesaußenminister Maas hatte das Vorgehen der drei Länder als irritierend und ernüchternd bezeichnet. Er könne die Verärgerung Frankreichs gut verstehen, sagte Maas in New York. Die Art und Weise, wie die Entscheidung zustande gekommen sei, sei irritierend und ernüchternd. Weiter erklärte der SPD-Politiker, es gebe zwar keine neuen Verhärtungen im Verhältnis zu den USA. Man werde sich nun jedoch in Europa darüber Gedanken machen müssen, wie man mehr Souveränität erreichen könne.



Bereits vor einigen Tagen hatte die Leiterin eines europäischen Think Tanks, Puglierin, das Aus für die französischen Verträge als "unglücklichen Schritt" bezeichnet. Man stoße mit der Aufkündigung den Europäern quasi vor den Kopf, sagte Puglierin im Deutschlandfunk. Denn eigentlich sollte es mit den USA und Australien eine gemeinsame Strategie gegenüber China geben. Es gehe hier nicht nur um U-Boote, sondern um strategische Partnerschaften. Puglierin leitet den European Council on Foreign Relations, der nach Eigendarstellung Perspektiven für eine gemeinsame europäische Außenpolitik aufzeigen will.

Diplomatische Verstimmung

Frankreich hatte als Reaktion auf den Konflikt seine Botschafter aus den USA und Australien zu Konsultationen zurückgerufen. Außenminister Le Drian sagte, die Entscheidung stelle ein inakzeptables Verhalten zwischen Verbündeten und Partnern dar. Die Konsequenzen berührten den Kern der Allianzen und Partnerschaften Frankreichs sowie die Bedeutung des Indopazifiks für Europa.



Die Regierungen in Washington und Canberra bedauerten den Rückruf. Das US-Außenministerium teilte mit, Paris sei wichtiger Partner und ältester Verbündeter der Vereinigten Staaten. Man lege größten Wert auf die beiderseitigen Beziehungen. Das australische Außenministerium äußerte sich ähnlich.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.