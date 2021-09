Im U-Boot-Streit mit Australien und den USA hat Frankreich Rückendeckung aus der Europäischen Union erhalten.

Die Außenminister der anderen 26 EU-Staaten sicherten Paris ihre Solidarität zu, wie der Außenbeauftragte Borrell am Rande der UNO-Vollversammlung in New York erklärte. Der Unmut Frankreichs über das indopazifische Bündnis zwischen den USA, Großbritannien und Australien sei keine bilaterale Angelegenheit, sondern betreffe die gesamte EU. Er bedauerte, dass die neue Allianz nicht dazu beitrage, die Zusammenarbeit mit den Europäern zu verstärken. Bundesaußenminister Maas hatte das Vorgehen der drei Länder als irritierend und ernüchternd bezeichnet und sich für mehr europäische Souveränität ausgesprochen. Indes platzte wegen des Streits ein Außenministertreffen der USA mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland.

