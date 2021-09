Die Europäische Union verschiebt wegen des U-Boot-Streits die Vorbereitung für ein Handels- und Technologiegespräch mit den Vereinigten Staaten.

Man habe die geplanten Diskussionen über das Treffen am 29. September in Pittsburgh zunächst ausgesetzt, sagten zwei EU-Diplomaten in Brüssel. EU-Ratspräsident Michel hatte zuvor eine fehlende Transparenz und Loyalität der USA gegenüber ihren transatlantischen Partnern beklagt. Europa-Staatsminister Roth bezeichnete den U-Boot-Streit als "Weckruf" für die EU. Europa müsse bei der Außen- und Sicherheitspolitik eigenständiger werden. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Nouripour, forderte die Bundesregierung auf, in dem Konflikt zu vermitteln.



Hintergrund sind die Folgen eines kürzlich verkündeten neuen "indopazifischen Sicherheitspakts" der australischen Regierung mit den USA und Großbritannien. Er sieht unter anderem vor, dass Australien mit Technologie der beiden Partner nuklear betriebene U-Boote baut. Zugleich wurde eine Bestellung französischer Modelle im Volumen von 40 Milliarden Dollar aufgekündigt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.