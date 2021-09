Der französische Außenpolitiker Bourlanges hat das Verhalten der USA im Zusammenhang mit U-Boot-Lieferungen als tiefen Vertrauensbruch bezeichnet.

Es handle sich nicht um ein französisch-amerikanisches Problem, sondern es betreffe die atlantische Allianz insgesamt, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der französischen Nationalversammlung im Deutschlandfunk. Bourlanges kritisierte, US-Präsident Biden spreche vor den Vereinten Nationen von Multilateralismus. Bei den U-Boot-Verträgen und auch beim Rückzug aus Afghanistan sei aber der brutalste, hinterhältigste Unilateralismus zum Ausdruck gekommen.



Angesichts des diplomatischen Konflikts waren gestern die Außenminister der USA und Frankreichs, Blinken und Le Drian, am Rande der UNO-Vollversammlung in New York zusammengetroffen. Beide äußerten die grundsätzliche Bereitschaft zur Überwindung des Streits.



Die USA, Großbritannien und Australien hatten vergangene Woche ein indopazifisches Bündnis angekündigt, das auch den Bau von U-Booten für Australien umfasst. Daraufhin war ein lange geplantes Geschäft mit Frankreich geplatzt.

EU-Kommissarin Vestager reist kommende Woche nach Pittsburgh

Die EU hält ungeachtet der jüngsten Irritationen an Plänen für einen Ausbau der transatlantischen Zusammenarbeit mit den USA fest. EU-Vizekommissionspräsidentin Vestager kündigte am Abend an, in der kommenden Woche wie vorgesehen zu Spitzengesprächen nach Pittsburgh zu reisen. Bei strategischen Allianzen gehe es darum, gemeinsame Ansätze zu gestalten und auch Schwierigkeiten zu überwinden, sagte sie. Vor allem Frankreich hatte die Gespräche in Frage gestellt.



In Pittsburgh sind Gespräche zwischen der EU und den USA geplant, die erstmals im Rahmen eines neuen Handels- und Technologierats stattfinden. Ziel ist es, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen auf der Grundlage gemeinsamer Werte zu vertiefen.

