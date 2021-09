Die Außenminister der USA und Frankreichs, Blinken und Le Drian, haben ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Überwindung des U-Boot-Streit zwischen ihren Ländern geäußert.

Dies brauche aber Zeit und erfordere harte Arbeit, sagten beide nach einem Gespräch am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Blinken verwies auf gemeinsame Werte und Interessen Frankreichs und der USA. Worten müssten nun aber auch Taten folgen.



Die USA, Großbritannien und Australien hatten vergangene Woche ein indopazifisches Bündnis angekündigt, das auch den Bau von U-Booten für Australien umfasst. Daraufhin war ein lange geplantes Geschäft mit Frankreich geplatzt. Paris reagierte verärgert und rief die Botschafter in den USA und Australien zu Konsultationen zurück.



Gestern telefonierten US-Präsident Biden und Frankreichs Staatschef Macron mit einander. Dabei vereinbarten sie ein persönliches Treffen im Oktober.

