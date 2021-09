Im U-Boot-Streit zwischen den USA und Frankreich hat es weitere Gespräche gegeben.

Die Außenminister beider Länder, Blinken und Le Drian, trafen am Rande der UNO-Vollversammlung in New York zusammen. Dabei sagte Le Drian, eine Beendigung der Krise werde Zeit in Anspruch nehmen und auch Taten benötigen.

Ein erster Schritt sei bereits erfolgt - mit dem Telefonat der Präsidenten Macron und Biden. Diese hatten vertiefte Konsultationen vereinbart.



Die USA, Großbritannien und Australien hatten vergangene Woche ein indopazifisches Bündnis angekündigt, das auch den Bau von U-Booten für Australien umfasst. Daraufhin war ein lange geplantes Geschäft mit Frankreich geplatzt. Paris reagierte extrem verärgert, die EU stellte sich hinter Frankreich.

