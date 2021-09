US-Präsident Biden und der französische Präsident Macron haben in einem Telefonat eine Verständigung im sogenannten U-Boot-Streit gesucht. Der zu Konsultationen nach Paris zurückgerufene französische Botschafter werde in der kommenden Woche nach Washington zurückkehren, teilten beide Seiten mit.

Frankreich hatte verärgert auf das neue Sicherheitsbündnis reagiert, dass die USA mit Australien und Großbritannien bilden, um sich einer Bedrohungslage in der Indo-Pazifik-Region zu stellen. Diese Allianz richtet sich offensichtlich gegen China. Zugleich hatte Australien entschieden, auf den Kauf französischer U-Boote zu verzichten und stattdessen mit Hilfe der beiden Bündnispartner atomgetriebene Unterseeboote zu bauen. Die Regierung in Paris hatte daraufhin auch ihren Botschafter aus Australien zurückgerufen. Das Weiße Haus teilte mit, Macron und Biden wollten sich noch im Oktober in Europa persönlich treffen.



Beide Präsidenten hätten beschlossen, einen Prozess vertiefter Konsultationen zu eröffnen, um die Bedingungen für Vertrauen zu schaffen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Nach dem Telefonat von Macron und Biden trafen US-Außenminister Blinken und der EU-Außenbeauftragte Borrell in New York zusammen. Blinken sprach von der Notwendigkeit transatlantischer Kooperation zu einer Reihe von Themen weltweit, wie etwa Afghanistan und dem indopazifischen Raum. Borrell äußerte sich mit Blick auf das Gespräch der beiden Präsidenten zuversichtlich, dass auf dieser Grundlage größeres Vertrauen aufgebaut werden könne.

