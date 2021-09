Wegen der diplomatischen Krise rund um einen geplatzten U-Boot-Vertrag zwischen Australien und Frankreich wollen der französische Präsident Macron und sein amerikanischer Kollege Biden miteinander telefonieren.

Biden habe um das Gespräch gebeten, teilte ein Regierungssprecher in Paris mit. Das Telefonat werde in den kommenden Tagen stattfinden. Hintergrund der Verstimmung ist ein neuer "indopazifischer Sicherheitspakt", den Australien mit den USA und Großbritannien am vergangenen Mittwoch bekannt gegeben hatte. Er sieht unter anderem vor, dass Australien mit Technologie der beiden Partner nuklear betriebene U-Boote baut. Im Zuge dieser Vereinbarung kündigte die Regierung in Canberra die Bestellung französischer Modelle im Volumen von 40 Milliarden Dollar auf. Frankreich hatte daraufhin am Freitag seine Botschafter aus den USA und Australien zu Konsultationen zurückgerufen. Außenminister Drian sprach von einem inakzeptablen Verhalten zwischen Verbündeten und Partnern.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.