Bei der U21-Europameisterschaft wollen die deutschen Fußballer heute Abend ihren Titel verteidigen.

Anstoß der Partie gegen Spanien ist um 20:45 Uhr. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz wäre bei einem Erfolg im Endspiel in Udine die erste deutsche U21, die ihren Titel erfolgreich verteidigt. Für Deutschlands Fußball-Nachwuchs ist es die insgesamt vierte Final-Teilnahme bei einer U21-EM und die zweite in Serie nach dem Erfolg von 2017.



"Ich sehe Spanien ein bisschen mehr in der Favoritenrolle", sagte Kuntz vor dem Abschlusstraining. Die spanische Mannschaft sei "sehr spielstark", habe "sehr gute Einzelspieler" und eine "gute Passqualität und Technik".



Kuntz kann wohl auf alle 23 Spieler in seinem Kader zurückgreifen. Benjamin Henrichs dürfte nach abgesessener Gelb-Sperre wieder für Maximilian Mittelstädt auflaufen.