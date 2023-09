Jede Woche gehen in Israel derzeit zehntausende Menschen auf die Straße, um über die geplante Justizreform der Regierung zu protestieren. Hier eine Aufnahme vom 19. August 2023 in Tel Aviv. (AP / via dpa / Tsafrir Abayov)

In Tel Aviv nahmen laut Medienberichten über 100.000 Menschen an einer Kundgebung teil. In Jerusalem zogen demnach tausende Demonstranten zur Residenz des israelischen Präsidenten Herzog.

Die Proteste richten sich hauptsächlich gegen die Pläne der Regierung, das Justizsystem umzubauen. Im Juli hatte das israelische Parlament ersten Teilen der Reform zugestimmt, kommenden Monat sollen weitere Teile beschlossen werden. Kritiker sehen die Gewaltenteilung und damit die Demokratie in Israel beschädigt.

