Polizeibeamte führen in Sankt Petersburg eine Frau ab, die Blumen für den verstorbenen russischen Oppositionellen Nawalny niederlegt hat. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Insgesamt seien über 100 Menschen festgenommen worden, teilte die Bürgerrechtsorganisation Ovd-Info mit. Verhaftungen wurden unter anderem aus der Hauptstadt Moskau und St. Petersburg gemeldet. Laut Reportern war im Moskauer Stadtzentrum bis in die Nacht hinein ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. Auch hätten Menschen in einer Schlange gewartet, um Blumen am Solowezki-Stein abzulegen, der den Opfern politischer Repressionen gewidmet ist. Anlass solcher und ähnlicher Trauergesten war der Tod des 47-jährigen Nawalny, der in einem Straflager in der Polarregion unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen war.

Die russische Justiz hatte den Kreml-Kritiker wegen Extremismus-Vorwürfen mehrfach zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.