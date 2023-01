Das Amazon Hauptquartier in Seattle, Washington (imago / Paul Christian Gordon)

Vorstandschef Jassy kündigte in einem Memo an die Beschäftigten die Streichung von über 18.000 Stellen an. Im November war noch von etwa 10.000 Jobs die Rede gewesen. Hier waren zunächst Mitarbeiter vor allem in den Sparten Dienstleistungen und Geräte betroffen. Es handelt sich um den ersten größeren Personalabbau in der Geschichte des 1994 gegründeten Konzerns. Weltweit arbeiten die meisten Amazon-Beschäftigten in der Lager- und Lieferinfrastruktur.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.