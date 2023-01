Entlassungen bei Amazon

Das Amazon Hauptquartier in Seattle, Washington (imago / Paul Christian Gordon)

Vorstandschef Jassy kündigte in einem Memo an die Beschäftigten die Streichung von mehr als 18.000 Stellen an. Im November war noch von etwa 10.000 Jobs die Rede gewesen. Das Unternehmen begründet den Personalabbau mit der unsicheren Wirtschaftsentwicklung sowie einer zu schnellen Aufstockung von Mitarbeitern während der Corona-Pandemie. Es ist der größte Personalabbau in der Geschichte des 1994 gegründeten Konzerns. Weltweit arbeiten die meisten Amazon-Beschäftigten in der Lager- und Lieferinfrastruktur.

