Die Razzien seien in 32 Provinzen durchgeführt worden, teilte Innenminister Yerlikaya mit. Die meisten Festnahmen habe es in den Metropolen Ankara, Istanbul und Izmir gegeben. Die türkische Regierung macht den Islamischen Staat für mehrere Anschläge verantwortlich, darunter für die Angriffe am Atatürk-Flughafen in Istanbul 2016.

Terrorzellen des IS sind besonders in den türkischen Nachbarländern Syrien und Irak weiter aktiv.

