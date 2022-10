Westafrika

WHO-Logo (dpa)

Die Behörden des Landes und die Weltgesundheitsorganisation warnten vor dem Einsatz der Medikamente des Unternehmens Maiden Pharmaceuticals. Vier Produkte von ihnen stünden im Verdacht, akutes Nierenversagen auszulösen, teilte die WHO in Genf mit. Laboranalysen hätten zu hohe Mengen toxischer Substanzen ergeben. Es sei nicht auszuschließen, dass die in Frage stehenden Medikamente auch in weiteren Ländern verwendet worden seien. Das indische Gesundheitsministerium kündigte ebenfalls Untersuchungen an.

Behörden in Gambia hatten bereits im Juli beobachtet, dass Kinder unter fünf Jahren vermehrt an Nierenschäden litten.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.