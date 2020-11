Beim Abschuss eines russischen Kampfhubschraubers über Armenien sind zwei Soldaten ums Leben gekommen.

Das teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Helikopter habe einen russischen Armeekonvoi innerhalb Armeniens in der Nähe der Grenze zu Aserbaidschan begleitet. Russland unterhält in Armenien mehrere Armee-Stützpunkte. Verantwortlich für den Abschuss ist nach eigenen Angaben die aserbaidschanische Armee. Das Außenministerium des Landes spricht von einem Unfall, man sei bereit, eine Entschädigung an Russland zu zahlen. Die aserbaidschanischen Soldaten seien davon ausgegangen, dass es sich bei dem russischen Manöver um eine Provokation der armenischen Armee gehandelt habe.

