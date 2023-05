In Somalia sind unter anderem Dürren für die Vertreibung verantwortlich. (ARchivbild) (picture alliance / Jerome Delay)

Dies seien so viele wie nie zuvor in so kurzer Zeit, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf mit. Neben andauernden Konflikten seien dafür eine Dürre sowie Überschwemmungen verantwortlich. Das UNHCR erklärte, die Krise treffe besonders die am meisten verwundbaren Menschen. Insgesamt könnten 6,7 Millionen Menschen in Somalia kaum ihren Nahrungsmittelbedarf decken, über 500.000 Kinder seien schwer unterernährt.

In New York findet heute unter Leitung der UNO eine internationale Geberkonferenz für Somalia, Kenia und Äthiopien statt. Auch die Bundesregierung nimmt daran teil.

