Der Leipziger Lyriker Helmut Richter ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Das bestätigte seine Familie der "Leipziger Volkszeitung" und dem MDR. Richter war Verfasser des Liedtextes "Über sieben Brücken musst du gehn", das ein Welthit wurde. Die Band Karat hatte die Verse für einen gleichnamigen Film im Jahr 1978 vertont, der die traurige Geschichte eines deutsch-polnischen Liebespaars erzählt. 1980 brachte Peter Maffay das Lied in einem neuen Arrangement heraus. Heute gibt es mehr als 100 Interpretationen des Liedes in rund 30 Sprachen.



Helmut Richter gründete 1982 den Kulturalmanach "Leipziger Blätter", eine Zeitschrift, die bis heute existiert, und war von 1990 bis 1992 Direktor des Literatur-Institutes in Leipzig.