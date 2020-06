Normalerweise blicken die Wissenschaftler durchs Mikroskop auf ihre Experimente. In den letzten Wochen war es mal umgekehrt. Christian Drosten wurden von der Öffentlichkeit, insbesondere der "Bild"-Zeitung analysiert. Der Rollenwechsel hat zu Verwerfungen geführt – und zu unschönem, unnötigen Streit.

Schlussfolgerung bleibt gleich

Jetzt hat Drosten eine überarbeitete Version seiner umstrittenen Studie zur Viruslast bei Kindern und Jugendlichen vorgelegt. Und dieselben Daten mit den neuen Methoden analysiert. Ergebnis: Etwa jeder zweite infizierte Erwachsene produziert genügend Viren, um andere anzustecken. Bei Kindern und Jugendlichen sind es nur ein gutes Drittel und wenn man nur die Kinder unter sechs Jahren anguckt sogar weniger als ein Drittel.

Es gibt also messbare Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Aber messbar und relevant sind zwei Paar Stiefel, dass wissen im Übrigen auch die Kritiker. Am Ende kommt Drostens Team zu dem Schluss: "Konkret liefert die vorliegende Studie keinen Hinweis um Behauptungen zu unterstützen, dass Kinder weniger ansteckend sein könnten, als Erwachsene." Das ist komplizierter formuliert, aber im Grunde die gleiche Aussage, wie bei der ersten Version der Studie als es hieß: "Kinder könnten so ansteckend sein wie Erwachsene."

Wissenschaftlich ist die Welt wieder in Ordnung

Version zwei der Studie überzeugt allerdings die vormals kritischen Statistiker. Sie twittern, es seine eine "überzeugende Neuanalyse", Drosten hätte die "Kritik berücksichtigt". Wissenschaftlich ist die Welt wieder in Ordnung. Und alle betonen, es sei nie darum gegangen, die Studie zu verdammen, sondern sie zu verbessern.

Kritisieren lassen sich natürlich auch die politischen Folgerungen. In der neuen Version warnt Christian Drosten nicht mehr vor Schulöffnungen, sondern fordert eine Teststrategie, die mögliche Ausbrüche schnell erkennt. Die "Bild"-Zeitung verbucht das quasi als Sieg, wohl weil sich die Redakteure dort nicht vorstellen können, dass jemand auf neue Fakten, in diesem Fall die ja schon beschlossenen Schulöffnungen, mit neuen Einschätzungen reagiert.

Am Ende des Experiments "Wissenschaft unterm Mikroskop" dürfte klar sein: Forscher sind keine Halbgötter im Laborkittel und wollen das auch gar nicht sein. Wissenschaft ist nicht statisch, sondern beweglich. Sie lebt von der Kritik, wird von ihr vorangetrieben. Aber diese Kritik ist sachlich, nie persönlich. Das könnte die Öffentlichkeit und vielleicht sogar die "Bild"-Zeitung aus dem hin und her zu dieser Studie lernen.

