Ampelkoalition

Überarbeitetes Heizungsgesetz liegt dem Bundestag vor

Der überarbeitete Entwurf des Heizungsgesetzes ist an die Abgeordneten des Bundestags versendet worden. Am Montag soll zu dem aktualisierten Entwurf eine Bundestagsanhörung von Sachverständigen stattfinden. Noch in der gleichen Woche soll demnach der Bundestag abstimmen, möglicherweise auch der Bundesrat.

30.06.2023