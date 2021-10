Im neuen Bundestagspräsidium dominieren Frauen: Die neue Präsidentin Bärbel Bas hat vier Stellverterinnen und einen Stellvertreter. Damit besetzt erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder eine Frau das Amt. Die AfD bleibt erneut außen vor. Wer sind die Politikerinnen und Politiker im neuen Präsidium?

Hier ein Überblick über die neue Bundestagspräsidentin und ihre Vertreterinnen und Vertreter:

Bärbel Bas (SPD)

Die SPD stellt als stärkste Fraktion den Posten der Bundestagspräsidentin. Diesen übernimmt die bisherige Vizefraktionschefin Bärbel Bas aus Duisburg, die zuvor innerhalb der SPD zuständig war für die Bereiche Gesundheit, Bildung und Forschung. Die 53-Jährige ist die dritte Frau in der bundesdeutschen Geschichte im Amt der Bundestagspräsidentin und folgt auf den CDU-Politiker Schäuble. Die Parteilinke gehört seit 2009 dem Bundestag an.



Sie verkörpert eine typisch sozialdemokratische Aufsteigerkarriere: Bas machte einen Hauptschulabschluss und wurde anschließend Sozialversicherungsfachangestellte. Neben ihrem "Herzensthema" Gesundheitspolitik gilt ihr politisches Engagement vor allem der Renten-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. In ihrer Antrittsrede sprach sich Bas für mehr Bürgernähe und Respekt im Parlament aus: "Hass und Hetze sind keine Meinung."

Aydan Özoğuz (SPD)

Die 54-jährige gebürtige Hamburgerin Aydan Özoğuz wird Vizepräsidentin des Bundestags. Von 2011 bis 2017 war sie stellvertretende Vorsitzende der SPD und damit die erste türkischstämmige Frau in der engeren Parteiführung. In ihrer Funktion als Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion sorgte Özoğuz für einen Eklat, als sie 2011 dazu aufrief, die vom damaligen Bundesinnenminister Friedrich (CSU) einberufene Islamkonferenz zu boykottieren.



2017 wurde sie vom AfD-Politiker Gauland angefeindet, nachdem sie erklärt hatte: "Eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar." Gauland kommentierte die Aussage mit: "Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können."

Yvonne Magwas (CDU)

Aus der Unionsfraktion wird Yvonne Magwas neue Bundestagsvizepräsidentin und ist mit 41 Jahren die Jüngste im Präsidium. Seit 2013 sitzt die Diplom-Soziologin im Parlament. Seit 2018 ist sie Vorsitzende der Frauen der CDU/CSU-Fraktion. Nach dem schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl zeigte sich die aus Sachsen stammende Magwas kritisch gegenüber der eigenen Partei: Ein Grund für die hohen Stimmverluste sei gewesen, dass wichtige Themen für Frauen im Wahlprogramm der Union zu kurz gekommen seien. Magwas forderte zugleich mehr Frauen in Führungspositionen der CDU. Andere Parteien seien hier deutlich weiter. Es brauche eine paritätisch besetzte Doppelspitze in der Partei, betonte Magwas.

Claudia Roth (Grüne)

Den Posten der Vizepräsidentin hat die frühere Parteichefin der Grünen, Claudia Roth, bereits 2013 übernommen. An der Spitze ihrer Partei stand die Politikerin zweimal: von 2001 bis 2002 sowie von 2004 bis 2013. Mit 28 Jahren wurde sie Managerin der Band "Ton, Steine, Scherben" um Rio Reiser. Mitte der Achtziger begann ihrer Karriere in der Politik. Anfangs war sie Pressesprecherin für die Grünen im Bundestag.

Wolfgang Kubicki (FDP)

Auch der Vizeparteichef der FDP, Wolfgang Kubicki, wird sein Amt als Bundestagsvizepräsident behalten. Der Jurist saß von 1990 bis 1992 erstmals im Bundestag. Danach war der 69-Jährige Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein, bevor er 2017 in den Bundestag zurückkehrte. Er ist einer der Architekten des Jamaika-Bündnisses in Kiel. Während der Corona-Pandemie kritisierte Kubicki die Beschränkung der Freiheitsrechte der Bevölkerung durch den Staat. So seien Ausgangssperren eingeführt worden, "ohne genau zu klären, ob diese Beschränkungen überhaupt ihren Zweck erfüllen können". Kubicki ist der einzige Mann im neuen Präsidium.

Petra Pau (Die Linke)

Die 58-jährige frühere PDS-Politikerin bekleidet das Amt der Vizepräsidentin des Bundestags seit 2006 und ist damit die Dienstälteste in der Reihe der Vizes. Sie wurde gewählt, nachdem der ursprüngliche Linken-Kandidat, der damalige Parteichef Lothar Bisky, wegen der gegen ihn erhobenen Stasi-Vorwürfe mehrmals durchgefallen war. Pau gehört seit 1998 dem Bundestag an. Sollte sie bis zum regulären Ende der laufenden Legislaturperiode Bundestagsvizepräsidentin bleiben, würde sie Annemarie Renger als am längsten amtierendes Mitglied des Bundestagspräsidiums übertreffen.



Jede Fraktion hat das Vorschlagsrecht für einen Vizeposten. Der AfD-Kandidat Michael Kaufmann verfehlte allerdings die Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.