Corona-Pandemie

In China hatte die Regierung mit ihrer Abkehr von der bisherigen Null-Covid-Strategie begonnen, unter anderem nach Protesten in der Bevölkerung und negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Zahlreiche Maßnahmen wurden gelockert. Nun stecken sich Berichten zufolge zunehmend Menschen an, Unternehmen beklagen einen hohen Krankenstand.

Vizeregierungschefin Sun Chunlan rief laut Staatsmedien dazu auf, einen "reibungslosen Übergang" von der bisherigen Vorbeugung gegen das Virus zur jetzt nötigen medizinischen Behandlung der Infizierten zu gewährleisten.

Immunität in China nicht besonders ausgeprägt

Der Magdeburger Virologe Björn Meyer sagte im Deutschlandfunk , die Immunität gegen das Virus sei in China im internationalen Vergleich nicht sehr ausgeprägt. Sie basiere zudem vor allem auf Impfungen, wobei Schätzungen zufolge etwa 90 Prozent der Bevölkerung nur eine Impfdosis erhalten habe, einen Booster nur etwa die Hälfte.

Berichte über Ansturm von Covid-19-Patienten

Krankenhäuser in China müssen einen Ansturm von Covid-Patienten bewältigen, während sich auch das Gesundheitspersonal reihenweise ansteckt. In Peking sind die Straßen derzeit weitgehend leer, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Viele Apotheken haben laut dpa-Bericht auch keine Medikamente gegen Erkältungen und Fieber mehr. Vizeregierungschefin Sun Chunlan betonte deshalb, es brauche zusätzliche Fieberkliniken und mehr Personal. Vor allem Ältere, Kinder, Patienten mit Vorerkrankungen, Schwangere und andere besonders gefährdete Gruppen müssten besser geschützt werden, sagte die Politikerin bei einem Besuch in Gesundheitseinrichtungen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.