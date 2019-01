Der Bremer AfD-Landeschef Magnitz macht Linksradikale für den Angriff verantwortlich, der am Montagabend auf ihn verübt worden war.

Der Anschlag trage die Handschrift von Linksextremisten, sagte Magnitz der Zeitung "Die Welt". Es habe sich definitiv nicht um einen Raubüberfall gehandelt. Zuvor hatte er gesagt, dass er einen Raubüberfall nicht ausschließe. Magnitz fügte hinzu, er sei hinterrücks angegriffen worden und hätte dabei ums Leben kommen können. Deswegen spreche er weiterhin von einem Mordanschlag. Eine politisch motivierte Tat liegt laut Staatsanwaltschaft Bremen nahe; eine absolute Sicherheit habe man aber nicht.

Aufmerksamkeit sicherstellen

Magnitz äußerte sich auch zu einem umstrittenen Foto, das vor allem im Internet kursierte und seine Verletzungen zeigte. "Mit dem spektakulären Bild wollte ich sicherstellen, dass uns Aufmerksamkeit zuteil wird", sagte der AfD-Politiker. Seine Erfahrung zeige, dass Angriffe auf Politiker und Einrichtungen seiner Partei medial kaum Widerhall fänden.



Die Bremer AfD bleibt bei ihrer Darstellung, dass Magnitz mit einem Gegenstand angegriffen wurde. Zunächst war von einem Kantholz die Rede. Die Staatsanwaltschaft kann dies nicht bestätigen. Unter Verweis auf Videoaufnahmen heißt es, der Politiker sei von hinten von einem Mann angesprungen worden, gestürzt und habe sich dabei die Verletzungen zugezogen.



Der stellvertretende Vorsitzende des AfD-Landesverbandes Bremen, Jürgewitz, sagte der Funke-Mediengruppe, mit dem jetzigen Wissen würde man die erste Mitteilung nach der Tat etwas anders formulieren. Sie habe aber dem damaligen Kenntnisstand entsprochen.

Kritik am Umgang der AfD mit dem Angriff

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) kritisierte, dass AfD-Politiker schon kurz nach dem Überfall wider besseres Wissen von versuchtem Mord gesprochen und den Medien eine Mittäterschaft unterstellt hätten. "Dass der verletzte Politiker von seiner Partei instrumentalisiert wird, ist menschlich übel", sagte der Bundesvorsitzende Überall in Berlin.



Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Gottschalk beklagte dagegen den Umgang mit seiner Partei. In Berlin verweigere man eine Auseinandersetzung mit Sachargumenten, sagte Gottschalk im Deutschlandfunk. Man versuche, die AfD in eine rechtspopulistische Ecke zu drängen. Der Verfassungsschutz werde instrumentalisiert, und die Hemmstufen gegenüber der AfD würden herabgesetzt, meinte Gottschalk. Sicherlich müsse aber auch seine Partei das eine oder andere Mal abrüsten.



Die Gewalttat war parteiübergreifend verurteilt worden. Bundespräsident Steinmeier betonte, jede Form der Gewalt gegen Mandatsträger sei ein Angriff auf den Rechtsstaat.