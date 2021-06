Vor 80 Jahren überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. An den Überfall und die Millionen Tote wird heute in vielen ehemaligen Sowjetrepubliken erinnert. Bundeskanzlerin Merkel sprach zum Jahrestag bereits von einem "Anlass für Scham".

Der russische Historiker Oleg Budnizkij erinnert an das Leid der Zivilbevölkerung. Im Deutschlandfunk sprach er von "furchtbaren Folgen" für die Menschen. Die Deutschen hätten die besetzten Gebiete in der Sowjetunion als Territorium von Barbaren betrachtet, in dem man sich habe benehmen können, wie man wollte. Etwa 7,4 Millionen Zivilisten seien vorsätzlich vernichtet worden, sagte Budnizkij. Es habe wahllose Erschießungen sowie Erhängungen vor den Augen der Bevölkerung gegeben, ebenso Kollektivstrafen für Aktionen von Untergrundkämpfern. Das Leid habe fast jede Familie berührt.



Bundespräsident Steinmeier hatte bereits am Freitag eine stärkere Anerkennung der sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gefordert. Er sagte im Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst, niemand habe in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen gehabt als die Völker der damaligen Sowjetunion - und doch seien diese Millionen nicht so tief in das kollektive Gedächtnis hierzulande eingebrannt, wie ihr Leid und die deutsche Verantwortung es forderten. Der deutsche Krieg sei eine mörderische Barbarei gewesen. Er wird heute einen Kranz für die Opfer am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin niederlegen.



Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete den 80. Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die damalige Sowjetunion in ihrem wöchentlichen Video-Podcast als "Anlass für Scham". Deutschland verneige sich in Demut vor den Überlebenden dieses Angriffskrieges und sei zutiefst dankbar, dass so viele dieser Menschen Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht hätten.



In Russland, der Ukraine, Belarus und anderen früheren Sowjetstaaten wird heute an den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion erinnert. Die Sowjetunion hatte mit rund 27 Millionen getöteten Menschen so viele Opfer wie kein anderes Land im Zweiten Weltkrieg zu beklagen.



Mehr zum historischen Gesehen lesen Sie im Dlf-Beitrag "Deutscher Überfall auf Sowjetunion - Auftakt eines epochalen Verbrechens".

