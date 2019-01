Nach dem Überfall auf den Bremer AfD-Politiker Magnitz haben die Ermittler Erkenntnisse präsentiert, die im Widerspruch zu Schilderungen der Partei stehen. Die Partei gerät zudem für ihren Umgang mit dem Vorfall in die Kritik. Die AfD Bremen relativiert ihre darstellung mittlerweile.

Ein Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft sagte der Deutschen Presse-Agentur, nach der Auswertung von Videoaufnahmen sei Magnitz von einem von drei Tatverdächtigen von hinten angesprungen worden. Daraufhin sei er gestürzt und offenbar ungebremst mit dem Kopf aufgeschlagen. Man gehe davon aus, dass die gesamten Verletzungen allein dem Sturz geschuldet seien.



Die AfD hatte nach dem Vorfall erklärt, Magnitz sei mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und dann getreten worden. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Weidel, sprach von einem "Mordanschlag". Magnitz selbst schloss im Interview mit der „Bild“-Zeitung die Möglichkeit eines Raubüberfalls nicht aus. Das sei allerdings nicht sehr wahrscheinlich, sagte der Bundestagsabgeordnete. Der stellvertretende Vorsitzende des AfD-Landesverbandes Bremen, Jürgewitz, sagte der Funke-Mediengruppe, mit dem jetzigen Wissen würde man die Mitteilung etwas anders formulieren. Sie habe aber dem Kenntnisstand kurz nach der Tat entsprochen.



Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) kritisierte, dass AfD-Politiker schon kurz nach dem Überfall wider besseres Wissen von versuchtem Mord gesprochen und den Medien eine Mittäterschaft unterstellt hätten. "Dass der verletzte Politiker von seiner Partei instrumentalisiert wird, ist menschlich übel", sagte der Bundesvorsitzende Überall in Berlin.



Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Gottschalk beklagte dagegen den Umgang mit seiner Partei. In Berlin verweigere man eine Auseinandersetzung mit Sachargumenten, sagte Gottschalk im Deutschlandfunk. Man versuche, die AfD in eine rechtspopulistische Ecke zu drängen. Der Verfassungsschutz werde instrumentalisiert, und die Hemmstufen gegenüber der AfD würden herabgesetzt, meinte Gottschalk. Sicherlich müsse aber auch seine Partei das eine oder andere Mal abrüsten.



Die Gewalttat war parteiübergreifend verurteilt worden. Bundespräsident Steinmeier betonte, jede Form der Gewalt gegen Mandatsträger sei ein Angriff auf den Rechtsstaat.