Der Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, Woidke, will den Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Der 1. September 1939 habe die Welt verändert, erklärte der brandemburgische Ministerpräsident. Er empfinde Wut und Scham über die beispiellose Gewalt, die das nationalsozialistische Deutschland in diesem Vernichtungskrieg über das friedliche Polen gebracht habe. Millionen Männer, Frauen und Kinder seien ermordet, Städte zerstört, Menschen aus ganzen Landstrichen vertrieben worden. Die Erinnerungskultur müsse weiterleben, betonte Woidke.



Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel nehmen am Sonntag an den Gedenkfeiern zum Beginn des Zweiten Weltkriegs in Warschau teil.