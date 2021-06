Bundeskanzlerin Merkel hat den 80. Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die damalige Sowjetunion als "Anlass für Scham" bezeichnet.

In Russland, der Ukraine und Belarus, aber auch im Baltikum und anderen damaligen Sowjetrepubliken hätten mehr als 20 Millionen Menschen ihr Leben verloren, sagte sie in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Deutschland bekenne sich zur bleibenden Verantwortung für die Verbrechen dieser Zeit. Man verneige sich in Demut vor den Überlebenden dieses Angriffskrieges und sei zutiefst dankbar, dass so viele dieser Menschen Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht hätten.



Der Überfall auf die Sowjetunion jährt sich am 22. Juni zum 80. Mal.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.