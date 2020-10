Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat den Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge verurteilt.

Dieser erneute Anschlag an einem jüdischen Feiertag mache noch einmal deutlich, wie wichtig eine Debatte über den tief sitzenden Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft sei, sagte Klein dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz forderte einen besseren Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Lauder, erklärte, die Bundesregierung müsse sich zudem für mehr Aufklärung in solchen Fällen einsetzen. Bundesaußenminister Maas betonte, der Angriff sei kein Einzelfall. Es handele sich um widerlichen Antisemitismus, dem sich alle entgegenstellen müssten.



Eine Polizeisprecherin erklärte, die Ermittlungen dauerten an. Der festgenommene Täter mache einen extrem verwirrten Eindruck. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war in seiner Tasche ein Zettel mit einem Hakenkreuz gefunden worden. Der Angriff vor der Synagoge im Stadtteil Eimsbüttel hatte sich vor einer Feier zum Laubhüttenfest ereignet. Der überfallene Student erlitt Kopfverletzungen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.