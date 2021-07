Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz will von der Flutkatastrophe betroffene Denkmaleigentümer mit einem Nothilfeprogramm unterstützen.

Nach Angaben der Stiftung handelt es sich um insgesamt eine Million Euro, die unbürokratisch in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden zur Verfügung gestellt werde. Denkmaleigentümer seien nun auf Solidarität und schnelle Hilfe angewiesen.



Viele der von Hochwasser und Überschwemmungen zerstörten Orte seien durch historische Stadtkerne und eine malerische Lage an Bach- und Flussläufen geprägt, betonte Stiftungsvorstand Skudelny. Trotz großer Zerstörung komme es nun auf einen behutsamen Umgang mit denkmalgeschützten Bauten an. Die Hermann Reemtsma Stiftung aus Hamburg unterstützt das Programm den Angaben zufolge mit einer weiteren Million Euro.



Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hatte bereits direkt nach den Überschwemmungen ein Spendenkonto eingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.