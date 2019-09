Nach den Unwettern an der spanischen Mittelmeerküste ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen.

Wie Rettungskräfte am Abend mitteilten, wurden in Andalusien und in der Region Valencia drei weitere Todesopfer entdeckt. Am Donnerstag waren zwei Leichen aus einem überfluteten Auto geborgen worden. Wegen der Unwetter mussten rund 3.500 Bürger ihre Häuser verlassen.