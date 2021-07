In den Hochwassergebieten Westdeutschlands kommen die Telekommunikationsunternehmen nur langsam mit der Wiederherstellung der Netzversorgung voran.

Bei Vodafone waren heute noch ein Sechstel der Mobilfunkstationen in den betroffenen Regionen nicht am Netz, wie das Unternehmen mitteilte. Man habe deshalb bei Anlagen in umliegenden Gebieten die Reichweite erhöht, um eine Basisversorgung zu ermöglichen. Dabei sei die Leistung allerdings schwächer als üblich.



Der Betreiber des O2-Netzes, Telefónica, erklärte, von den rund 150 betroffenen Stationen seien derzeit noch etwa 50 außer Betrieb. Viele von ihnen befänden sich an Orten, die noch nicht wieder zugänglich seien.



Funklöcher gibt es weiterhin auch bei der Telekom. Es gebe Mobilfunkstandorte und Kabel, an die man für die Reparatur noch nicht heran komme oder aus Gefahrengründen nicht heran dürfe, sagte ein Firmensprecher. Zahlreiche Standorte seien inzwischen aber wieder am Netz.



Alle drei Anbieter setzen derzeit auch mobile Stationen ein, die Netzversorgung zu verbessern.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.