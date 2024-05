Unwettergefahr

Überflutete Straße in Lindau am Bodensee (Bernd März / dpa / Bernd März)

Einige Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse haben am Abend die Einwohner aufgefordert, Kellerräume zu meiden und für einige Tage sicherheitshalber ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Ein Landkreis ist vorbeugend im Katastrophenmodus. Inbesondere rund um den Bodensee gilt die Gefahr als besonders hoch. Die Feuerwehr informierte die betroffenen Anwohner und wies auf Schutzräume hin. Es gelte besondere Vorsicht. Zur Zeit sei unklar, wie schnell die Pegel im weiteren Verlauf steigen werden.

Auch in anderen Regionen Deutschlands haben die Niederschläge die Wasserstände in Flüssen ansteigen lassen - Tendenz weiter steigend. In Hessen ist laut dem regionalen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ein statistisch nur alle 20 Jahre auftretendes Hochwasser an Rhein und Neckar möglich.

Im Osten Deutschlands müssen sich die Menschen laut Deutschem Wetterdienst auf viel Regen und Gewitter einstellen. Allerdings treffe das Unwetter Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt voraussichtlich weniger stark als zunächst befürchtet.

