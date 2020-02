Übergangsregierung in Thüringen

Die Gespräche zur Lösung der Regierungskrise in Thüringen sind gescheitert. Die frühere Ministerpräsidentin Lieberknecht steht nach eigenen Angaben nicht mehr als Übergangs-Regierungschefin zur Verfügung.

Die CDU-Politikerin sagte, sie habe nur für den Vorschlag ihres Nachfolgers Ramelow zur Verfügung gestanden. Der Widerspruch zur CDU, die keine schnellen Neuwahlen wolle, lasse sich nicht auflösen. Sie forderte ihre Partei dazu auf, eine "verlässliche parlamentarische Vereinbarung mit der Linken" zu schließen. Das sei ihrer Meinung nach der einzige Weg, um zu stabilen politischen Verhältnissen in Thüringen zu kommen, wenn die CDU keine schnellen Neuwahlen wolle, sagte Lieberknecht der Deutschen Presse-Agentur.



Diese Vereinbarung dürfe sich nicht nur auf die Wahl des Linken-Politikers Ramelow zum Ministerpräsidenten beziehen, sondern müsse ein "dauerhaft verlässliches Regierungshandeln ermöglichen".

CDU forderte längere Übergangsphase

Zuerst hatte die "Thüringer Allgemeine" über Lieberknechts Rückzug berichtet. Ramelow hatte vorgeschlagen, dass die CDU-Politikerin bis zu Neuwahlen eine Regierung mit drei Ministern führen könnte. Neben der Linkspartei waren auch SPD und Grüne dafür. Die CDU unterstützte zwar Lieberknecht, forderte aber eine längerfristige Übergangsphase.



In Erfurt werden heute die Gespräche zwischen den Landtagsfraktionen fortgesetzt. Gestern Abend hatten sich Vertreter von CDU, Linken, SPD und Grünen getroffen, dabei aber keine Fortschritte erreicht. Es seien weder inhaltliche noch zeitliche Festlegungen mit Blick auf mögliche Neuwahlen getroffen worden, teilte die CDU-Fraktion im Landtag in der Nacht mit. Eine endgültige Entscheidung solle am Freitag fallen.