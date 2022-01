Mali weist französischen Botschafter aus. (Screenshot Google Maps, abgerufen am 7.1.22)

Der Diplomat habe 72 Stunden Zeit, das Land zu verlassen, hieß es in einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung. Als Grund wurden als feindselig eingestufte Äußerungen des französischen Außenministers Le Drian genannt. Dieser hatte am Freitag die Übergangsregierung von Mali als illegitim und außer Kontrolle bezeichnet. Wenige Tage zuvor hatte Le Drian zudem den internationalen Anti-Terror-Kampf in Mali in Frage gestellt.

Seit einem Putsch führt eine vom Militär dominierte Übergangsregierung das Land. Die für Februar angesetzten Wahlen und damit die Rückkehr zur Demokratie wurden um bis zu fünf Jahre verschoben.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.