Digitale Tools zum Abnehmen zeigen laut einer Untersuchung der US-Universität Stanford Wirkung.

Eine Wissenschaftlerin hat dazu verschiedene Studien aus einem Zeitraum von zehn Jahren ausgewertet. In diesen Studien verwendeten Abnehmwillige ganz unterschiedliche Mittel: Internetseiten, Apps, sogenannte Wearables wie Uhren, elektronische Waagen oder Programme, die Textnachrichten verschicken. Auf diesem Weg hielten sie fest, was sie aßen, wieviel Sport sie machten und welches Gewicht sie hatten.



Der Forscherin zufolge gab es in etwa 75 Prozent der Fälle einen Zusammenhang zwischen der digital unterstützten Selbstbeobachtung und einer Gewichtsabnahme - damit sei die Selbstbeobachtung ein effektives Mittel. Weil die digitalen Helfer noch relativ neu sind, muss jetzt noch geschaut werden, inwiefern die Gewichtsabnahme auch von Dauer ist.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.