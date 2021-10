Nach Bekanntwerden von Übergriffen in einem SOS-Kinderdorf haben sich weitere mutmaßliche Betroffene gemeldet.

Vier hätten seither Kontakt zu dem Verein aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Anfang Oktober hatte der Verein eine Studie des Missbrauchs-Experten Kupp veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass zwei ehemalige Mitarbeiterinnen eines Kinderdorfes in Bayern ihnen anvertrauten Kindern Leid zugefügt haben sollen. In dem Bericht ist unter anderem von einem "Klima der Angst" und "Grenzüberschreitungen" die Rede. Die Vorwürfe beziehen sich demnach auf einen Zeitraum von Anfang der 2000er Jahre bis etwa 2015. Konkret geht es etwa um gemeinsames Duschen oder andere Hygienemaßnahmen, die die Schamgrenzen der Kinder verletzt hätten. In einem Fall soll ein fünfjähriges Mädchen allein in einen dunklen Keller gesperrt worden sein.



Der Verein SOS Kinderdorf hatte nach der Veröffentlichung der Studie angekündigt, mögliche Missbrauchsfälle in allen deutschen Einrichtungen systematisch aufzuarbeiten. Geplant sei auch eine Zusammenarbeit mit der Universität Münster und dem Deutschen Jugendinstitut in München.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.