Linken-Abgeordnete Renner

Martina Renner (Die Linke), Mitglied des Deutschen Bundestags (dpa)

Dort herrsche ein Grundklima, das auch übergriffiges Verhalten beflügele, sagte die Parlamentarierin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe Männer in der Fraktion, die sich alles herausnähmen und dafür bisher nie sanktioniert worden seien. Seit ihrer Zeit im Bundestag ab 2013 kenne sie Fälle von männlichen Abgeordneten, die Kolleginnen gegenüber übergriffig geworden seien. Weiter kritisierte Renner, in der Fraktion finde keine Reflexion über Hierarchien und patriarchale Strukturen statt, obwohl gerade die Linke eigentlich einen anderen Anspruch an sich selbst als feministische Partei habe. Dem Bericht zufolge wird Renners Darstellung von weiteren Parlamentarierinnen geteilt, die nicht namentlich genannt werden wollten.

Die Fraktionsführung habe mitgeteilt, Vorwürfe dieser Art seien ihr bisher nicht bekannt. Auch gebe es in der Fraktion keinen strukturellen Sexismus.

