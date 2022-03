Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei seiner Pressekonferenz. (dpa/Wolfgang Kumm)

Unter Berücksichtigung der stabilen Situation auf den Intensivstationen, sei aktuell eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr zu erwarten, heißt es nach Angaben der Zeitung "Bild" in einem Brief des SPD-Politikers von Anfang März an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Sonderzahlungen etwa für extra Schutzausrüstungen oder den Betrieb der Corona-Hotline sollten deshalb aufgegeben werden. Zur Begründung verweise Lauterbach fern auf deutlich mildere Verläufe bei Omikron, heißt es. Gestern hatte der Bundesgesundheitsminister weiter zur Vorsicht gemahnt. Die Corona-Lage sei objektiv schlechter als die Stimmung, sagte er.

