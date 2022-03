Die Holocaust-Überlebende Inge Deutschkron ist tot. (dpa | Wolfgang Kumm)

Sie starb im Alter von 99 Jahren in Berlin, wie das Abgeordnetenhaus mitteilte. Die deutsch-israelische Journalistin und Autorin war eine der bekanntesten Zeitzeuginnen und Berliner Ehrenbürgerin. In ihrer berühmten Autobiografie "Ich trug den gelben Stern" schilderte sie, wie sie den Terror der Nationalsozialisten überlebte. Deutschkron suchte bis zuletzt das Gespräch mit den jüngeren Generationen, um an die Greuel des Nationalsozialismus zu erinnern und vor Antisemitismus und Rassenhass zu warnen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.