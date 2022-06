Ein Waffengeschäft in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia (dpa/Erik S. Lesser)

Im Senat verständigte sich eine überparteiliche Gruppe auf Vorschläge, die einen besseren Schutz vor Gewalt durch Schusswaffen bieten sollen. Dazu gehört unter anderem eine intensivere Überprüfung von Käufern im Alter von unter 21 Jahren. Daneben soll es Bundesstaaten erleichtert werden, potenziell gefährlichen Personen deren Waffen abzunehmen. Auf Ebene des Bundes soll zudem illegaler Waffenhandel bestraft werden. Weitere Regeln konzentrierten sich auf die Sicherheit in Schulen und eine bessere psychiatrische Versorgung in den USA. Präsident Biden teilte mit, die Vorschläge enthielten nicht alle Maßnahmen, die er für nötig halte, gingen aber in die richtige Richtung.

Seine Demokraten hatten unter anderem ein Verbot von Sturmgewehren gefordert, was die Republikaner jedoch ablehnen. Hintergrund ist die jüngste Serie von mit Schusswaffen verübten Gewalttaten.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.