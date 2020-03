Was für eine Überraschung: Dieser "Super Tuesday" hat die bisherige Dynamik der Kandidatensuche bei den Demokraten umgedreht und aus dem Loser Biden einen Winner gemacht. Aus Bernie Sanders, dem Favoriten der bisherigen Vorwahlen, wurde der traurige Zweite.

Noch ist die Schlacht nicht geschlagen, noch liegt ein weiter Weg vor dem Finale des demokratischen Nominierungsparteitages im Juli in Milwaukee. Dieses Ergebnis muss auch keinesfalls das endgültige sein. So unberechenbar, wie diese Wahlnacht war, kann niemand ausschließen, dass sich der Wind noch ein weiteres Mal dreht und es dann wieder ganz anders kommt.

Doch dieser Super-Wahltag in 14 Bundesstaaten hat zumindest das geklärt: Hinter der abrupten Wende vom "Stop-Sanders"-Biden zum "Comeback-Joe" lässt sich ein pragmatisches Wahlverhalten ausmachen und ein Bedürfnis nach Normalität, Stabilität und klaren Verhältnissen.

Erstens wollten die Wähler dem monatelangen Hängen und Würgen mit zwölf und mehr Kandidaten in einem völlig unübersichtlichen Bewerberfeld ein Ende machen. Sie haben dem verhängnisvollen Selbstzerfleischungs-Prozess auf Seiten der moderaten Demokraten, der nur dem selbsternannten demokratischen Sozialisten Bernie Sanders zugutekommen konnte, eine Absage erteilt und den beiden Rivalen an der Spitze der Bewerber ein klares Mandat mitgegeben: Joe und Bernie sollen das jetzt unter sich ausmachen. Der "SuperTuesday" hat den demokratischen Vorwahlkampf zu einem Duell zugespitzt.

Wer kann Trump schlagen?

Zweitens haben die Wähler ausgesprochen pragmatisch gewählt. Ihr Wahlverhalten folgte dem Leitmotiv der "electibility", der Wählbarkeit, und damit der Frage, welchem Kandidaten am ehesten zuzutrauen ist, im November Donald Trump zu schlagen. Nur so ist der winner-loser-Rollentausch dieser Wahlnacht zu erklären. Biden statt Sanders – lieber ein Weg zurück in die politische Normalität statt riskanter Experimente unter dem Vorzeichen eines gesellschaftlichen Umbaus. Joe Biden hat seine Siegesserie in neun Bundesstaaten einer ausgemachten Sanders-Panik zu verdanken, die vom Partei-Establishment hinter den Kulissen noch wirkungsvoll geschürt wurde.

Drittens haben die Wähler den angeblich unbegrenzten Möglichkeiten des großen Geldes in der Politik enge Grenzen gesetzt. Bloomberg konnte sich mit seinem Geld zwar in Szene setzen und sich Vorteile verschaffen. Aber er konnte sich die Stimmen am Ende nicht kaufen.

Zwei alte weiße Männer

Bloomberg hat schnell die Konsequenzen gezogen und sich aus dem Rennen verabschiedet. Die glücklose Parteilinke Elizabeth Warren, die gestern noch nicht einmal in ihrem eigenen Bundesstaat Massachussetts reüssierte, sollte ihm umgehend folgen.

Die Arena gehört nun also zwei weißen alten Männern Ende 70, die es jetzt unter sich ausmachen müssen, wer den Kampf gegen Donald Trump aufnehmen soll. Doch nicht nur sein Alter ist dem neuen Hoffnungsträger Joe Biden anzulasten. Er ist kein Kandidat des Aufbruchs und kein politischer Wegweiser in die Zukunft. Sein Aufstieg wie Phoenix aus der Asche ist weniger seinen tatsächlichen Fähigkeiten geschuldet als dem trügerischen Wunsch, dass er es schon irgendwie deichseln wird, Donald Trump aus dem Amt zu jagen.

