Ausgaben in Höhe von gut 354 Milliarden Euro stünden Einnahmen von knapp 357 Milliarden Euro gegenüber, sagte die Vorstandsvorsitzende Piel bei der Sitzung der Bundesvertreterversammlung in Berlin. Auch in den nächsten Jahren werde ein deutliches Plus erwartet. Piel verwies darauf, dass sich allen bisherigen ökonomischen Krisen zum Trotz die gesetzliche Rentenversicherung stets bewährt habe. Die Anpassungsfähigkeit sei dabei eines der Erfolgsrezepte.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.