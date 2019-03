In den Überschwemmungsgebieten in Mosambik harren immer noch Tausende Menschen auf Bäumen und Dächern aus. Das ganze Ausmaß des Zyklons im südlichen Afrika ist noch nicht bekannt - doch die UN warnen, dass Hunderttausende Hilfe brauchen werden.

Sie müssten dringend gerettet werden, sagte Umweltminister Correia in der am meisten betroffenen Stadt Beira. Hier zähle jede Minute. Vordringlich sei, die von den Wassermassen Eingeschlossenen mit Nahrung, Decken und Medikamenten zu versorgen. Erschwert wird die Lage durch neue starke Regenfälle, die das Wasser weiter steigen lassen. Die Vereinten Nationen erklärten, mancherorts könnten die Fluten bis zu acht Meter hoch sein. Für Tausende Menschen, die auf Hausdächern ausharrten, sei die Situation lebensgefährlich.



Der Sprecher des Welternährungs-Programms, Verhoosel, erklärte in Genf, die Helfer brauchten dringend mehr Hubschraucher, um Lebensmittel und andere humanitäre Hilfsgüter zu verteilen. Nach aktuellen Schätzungen sind in dem südostfrikanischen Land etwa 1,7 Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen. Auch in den Nachbarländern Simbabwe und Malawi sind Hunderttausende Menschen in Not geraten.