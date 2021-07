Die Gewerkschaft der Polizei hat angesichts der angespannten Hochwasserlage vor Katastrophentourismus gewarnt.

Wichtigste Aufgabe der Einsatzkräfte in den überschwemmten Gebieten sei es, diese Regionen abzusperren und Menschen aus den Gefahrenzonen zu bergen, erklärte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Radek. Zudem müssten verlassene Häuser vor möglichen Plünderungen geschützt werden. Radek verwies darauf, dass unbelehrbare Schaulustige die Rettungsarbeiten in der Vergangenheit bei vergleichbaren Katastrophen schwer behindert hätten.



