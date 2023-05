In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken ist es nach heftigen Regenfällen teils zu Überschwemmungen gekommen. (Bernd März / dpa / Bernd März)

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet, wurden nach heftigen Regenfällen in den Gebieten an der Adriaküste große Flächen überschwemmt. Einsatzkräfte retteten unter anderem in der Stadt Cesena zahlreiche Menschen, die in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen waren. In manchen Städten wurden zudem die Schulen geschlossen. Wegen des starken Windes haben Gemeinden an der Adria ein Zugangsverbot zu ihren Stränden erlassen. Einige Bahnverbindungen mussten gesperrt werden. Die italienische Feuerwehr berichtete zudem von umgestürzten Bäumen und Erdrutschen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.